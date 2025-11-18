Самое опасное новолуние 20 ноября: Что не простит Скорпион и кому уготовано страдать до 2026 года Оглавление Когда будет новолуние и почему оно особенно опасно Какие задачи поставит новолуние 20 ноября Новолуние 20 ноября в Скорпионе: Особенности из-за ретроградного Меркурия Новолуние в Скорпионе: Чем опасная Луна 20 ноября может быть полезной Каким знакам зодиака нужно быть особенно осторожными 20 ноября Новолуние в Скорпионе: Чего нельзя делать 20 ноября 20 ноября нас накроет самое тяжёлое новолуние 2025 года — тёмная точка лунного цикла, совпавшая с ретроградным Меркурием. Скорпион вскроет старые тайны, обнажит слабые места и заставит пройти через болезненное обновление. Кому особенно достанется? 18 ноября, 15:30 Новолуние в ноябре 2025: чего ждать от Скорпиона 20 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Gemini Nano Banana

То, что надвигается 20 ноября, не просто новая фаза луны. Это мощная, мрачная воронка, которая тянет на дно всё скрытое, вытягивает наружу старые страхи и не оставляет места бегству. Астрологи предупреждают: новолуние в Скорпионе в ноябре 2025 года — самое жёсткое и трансформирующее за весь цикл. Оно приходит тихо, но действует беспощадно. Словно поставит представителей знаков зодиака перед выбором: заглянуть в своё прошлое или нет. И кто решится, изменится до неузнаваемости. Но кто отвернётся, тот рискует пройти через эту ночь тяжело, вплоть до 2026 года. Время честности наступило, нравится вам это или нет. И вот чем именно запомнится новолуние 20 ноября.

Когда будет новолуние и почему оно особенно опасно

20 ноября будет не просто новая фаза Луны: во сколько новолуние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Georgi Dimitrov83

В 09:48 по Москве Луна погаснет, открывая первый день нового лунного цикла, и вместе с ним начнётся глубокий эмоциональный шторм. Скорпион — знак зодиака, который не терпит фальши, эмоций наполовину и «жизни на поверхности». Он требует проживать всё до дна, до хруста, до очищающего огня.

Эта луна тянет вас туда, куда вы обычно не решаетесь смотреть: в собственные тени. Она заставляет вас хотеть настоящей глубины, настоящих решений, настоящего катарсиса. В дни новолуния и до него, 19 и 20 ноября, любые поверхностные отношения, неискренние намерения и хрупкие договорённости словно трескаются сами собой.

Какие задачи поставит новолуние 20 ноября

Какие задачи поставит новолуние 20 ноября? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Новолуние в Скорпионе 20 ноября само по себе могло бы стать своеобразным «генеральным ремонтом» души, но на него накладывается ретроградный Меркурий. И это делает процесс вдвое болезненнее и вдвое точнее. Мыслительный фон станет тяжелее, глубже, неприятнее. Любые разговоры — острее. Будет тянуть выяснять отношения, вынимать на поверхность то, что вы годами аккуратно прятали под ковром.

Скорпион заставляет разбираться в корнях проблем, а ретроградный Меркурий открывает прошлые двери, которые вы уже заколотили гвоздями. Итог — огромный внутренний детокс: вы осознаёте, что работает, а что пришло время отпустить насовсем. И когда это осознание приходит — назад дороги уже нет. Так что можно сказать, что миссия этого новолуния 20 ноября проста и жестока: разрушить всё, что давно умирает, чтобы вы смогли родиться заново.

Новолуние 20 ноября в Скорпионе: Особенности из-за ретроградного Меркурия

Новолуние 20 ноября в Скорпионе: как влияет ретроградный Меркурий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SN VFX

Новолуние в Скорпионе — это всегда о разрывах с прошлым, о болезненных, но неизбежных трансформациях. Это ночь, в которой вы выкидываете старые ключи, перестаёте возвращаться к прежним сюжетам и готовитесь собрать энергетику по кирпичику заново. Но рядом ретроградный Меркурий, и вот тут начинается настоящая «жесть».

Он провоцирует вспышки ревности, подталкивает к разговору с бывшими, возвращает обиды, которые вы уже считали забытыми. Он врывается в ваш мозг как незваный гость и предлагает перечитать свою личную историю — со всеми теми моментами, о которых вы мечтали забыть.

В итоге новолуние превращается в капитальный ремонт, когда стены открывают старые трубы. И вы понимаете, что утечка была давно, просто вы закрывали глаза. Это неприятно, грязно, но абсолютно необходимо, чтобы не тащить этот хлам дальше.

Новолуние в Скорпионе: Чем опасная Луна 20 ноября может быть полезной

Чем опасная Луна 20 ноября может быть полезной? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pheelings media

Страшное и полезное часто ходят рядом. Скорпион не разрушает ради удовольствия, он разрушает, чтобы освободить место. 20 ноября — день, когда сама Вселенная подталкивает вас к решению, которое вы долго откладывали. Сейчас нельзя мелочиться: внутренние перемены определят весь 2026 год.

Даже самые тяжёлые открытия пойдут вам на пользу, если вы сможете выдержать напор эмоций и остаться в реальности, не пытаясь спрятаться в фантазии. Ошибки совершают те, кто пытается убежать. А выигрывают те, кто смотрит в самую суть происходящего.

Каким знакам зодиака нужно быть особенно осторожными 20 ноября

Гороскоп на 20 ноября: каким знакам зодиака будет нелегко в новолуние в Скорпионе? Фото © Gemini Nano Banana

Знак зодиака Телец. Скорпион — ваш противоположный знак зодиака по гороскопу, а значит, удар пойдёт по партнёрствам, браку, обещаниям и любым связям, которые держатся на честном слове. Всё, что треснет в этот день, было слабым давно. Нужно не сопротивляться, а прислушиваться.

Знак зодиака Лев. Скорпион давит на эго, а ретроградный Меркурий — на гордость. Особенно сложно будет с родственниками, бывшими и вопросами дома. Всплывут старые обиды, и они потребуют разборки.

Гороскоп на 20 ноября: новолуние в Скорпионе устроит настоящее испытание этим знакам зодиака. Фото © Gemini Nano Banana

Знак зодиака Водолей. Новолуние ударит по карьере, репутации и авторитету. Можно услышать неприятные новости или столкнуться с недоверием. Важно сохранять голову холодной, потому что любое резкое действие может отозваться в 2026 году.

Знак зодиака Скорпион. Для представителей этого зодиака новолуние 20 ноября станет личным перерождением. Луна в вашем знаке зодиака вскроет раны, которые вы давно заморозили. Но именно это даст самую мощную трансформацию. Будет больно, но по-настоящему освобождающе.

Знак зодиака Близнецы. Ретроградный Меркурий обостряет внутренний диалог. В сочетании с новолунием 20 ноября могут вскрыться страхи, тревоги, панические атаки и сомнения. Лучше не принимать решений под давлением эмоций.

Новолуние в Скорпионе: Чего нельзя делать 20 ноября

Чего нельзя делать 20 ноября, когда будет новолуние в Скорпионе. Фото © Freepik / benzoix

Новолуние в Скорпионе — это день, когда мир обострён. Любая ошибка ударит в самое слабое место. Поэтому важно удержаться от действий, которые только усилят хаос. Нельзя выяснять отношения — разговоры сорвутся в срыв.

Нельзя делать крупные покупки — Меркурий обязательно подкинет подвох.

Нельзя подписывать документы — детали окажутся скрытыми.

Нельзя возвращаться к бывшим — это будет не про любовь, а про старую боль.

Нельзя строить планы на эмоциях — Скорпион усиливает драму, не логику.

Нельзя игнорировать своё состояние — телу придётся платить за эмоциональные перегрузки.

Новолуние в Скорпионе опасно, но невероятно очищает. Оно вытаскивает наружу то, что вы боялись признать, и даёт шанс наконец-то перестать жить среди тёмных углов. Если пройти эту ночь осознанно, 2026 год начнётся не с хаоса — а с освобождения. А ранее Life.ru рассказывал, какие сферы жизни разрушит ретроградный Меркурий.

Авторы Карина Морозова