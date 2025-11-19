«Портал в прошлое»: Лошадь провалилась в склеп времён Золотой Орды в Прикаспии

В Астраханской области на территории Селитренного городища лошадь провалилась под землю и оказалась в средневековом склепе XV-XVI веков. Всадник успел в последний момент спрыгнуть на землю, после чего записал видео с места ЧП и показал его в Сети. Историей делится телеграм-канал «Астраханская археология».

Лошадь провалилась в древний склеп. Видео © Telegram / Астраханская археология

«Ехали по кургану. И передняя нога лошади провалилась, я слетел на землю. Лошадь начала уходить вниз. Не то колодец, не то ещё что-то. Надо археологам сказать», — говорит в ролике спасшийся наездник.

Так выглядит раскопанный археологами аналогичный объект. Фото © Telegram / Астраханская археология

По стенам «ямы» видна старая кирпичная кладка, а также внизу есть углубления-ниши. Историки сразу узнали в провале склеп времён Золотой Орды. Его называют «гурхана». Обычно это полусферическая постройка, куда человека хоронили по исламским обычаям. При этом никаких ценностей для «загробной жизни» в склепе не прятали, добавили учёные. Сейчас лошадь уже спасли из «провала», который позже засыпали в целях безопасности.

