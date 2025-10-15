В Подмосковье археологи нашли клад с древними орудиями в черепе мамонта

Сотрудники Коломенско‑Зарайского музея‑заповедника Сергей Лев и Мария Желтова опубликовали исследование о редком феномене. На зарайской стоянке археологи нашли набор орудий из кремня, спрятанный в черепе мамонта. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Триггером для внимательного анализа послужила сенсационная находка 2018 года: сложный ритуальный ансамбль, где рядом с кладом в черепе мамонта зафиксированы фрагменты охры и бифасиальный наконечник, лежавший в специально выкопанной ямке.

Новое открытие на соседнем участке подтвердило предыдущие наблюдения: очередной клад в мамонтовом черепе органично вписался в общую картину. Первая подобная находка в Зарайске на рубеже XXI века дала учёным хронологическую опору для отслеживания развития практики.

Вывод авторов однозначен: укрытие орудий в черепах не случайность и не бытовая привычка, а устойчивый ритуал людей Костёнковско‑Авдеевской культуры (примерно 16–20 тыс. лет назад), часть более широкой восточной граветтской традиции.

