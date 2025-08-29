Рыбакам вместо щуки и карасей «попался на крючок» бивень мамонта
Рыбаки с бивнем мамонта. Обложка © Telegram/ ВЯТСКАЯ РЫБАЛКА - Киров и область
В Кемеровской области рыбаку Андрею Мусихину посчастливилось обнаружить редкую находку — бивень мамонта длиной почти два метра. Он был найден случайно во время возвращения с подводной охоты на реке Молома. Об этом сообщает телеграм-канал «Вятская рыбалка».
Рыбаки нашли бивень мамонта в реке Молома. Фото © Telegram/ ВЯТСКАЯ РЫБАЛКА - Киров и область
«Метров за 100-200 до выхода на берег — на русле встречаю очередную большую корягу. Пригляделся — бивень мамонта! Подплыл напарник Сергей, помог донести до места выхода, хорошо, что мелко пошло. Дольше упаковывали и в машину запихивали!» — рассказал рыбак Андрей Мусихин.
До этого рыбак уже находил бивень, реликвию тогда он передал в Геологический музей естественной истории, а нынешний бивень отправили в Вятский палеонтологический музей. Цена на цельные бивни мамонта начинается от одного миллиона рублей.
