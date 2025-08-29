Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
29 августа, 11:43

Рыбакам вместо щуки и карасей «попался на крючок» бивень мамонта

Рыбаки из Кировской области нашли бивень мамонта в реке Молома

Рыбаки с бивнем мамонта. Обложка © Telegram/ ВЯТСКАЯ РЫБАЛКА - Киров и область

В Кемеровской области рыбаку Андрею Мусихину посчастливилось обнаружить редкую находку — бивень мамонта длиной почти два метра. Он был найден случайно во время возвращения с подводной охоты на реке Молома. Об этом сообщает телеграм-канал «Вятская рыбалка».

Рыбаки нашли бивень мамонта в реке Молома. Фото © Telegram/ ВЯТСКАЯ РЫБАЛКА - Киров и область

«Метров за 100-200 до выхода на берег — на русле встречаю очередную большую корягу. Пригляделся — бивень мамонта! Подплыл напарник Сергей, помог донести до места выхода, хорошо, что мелко пошло. Дольше упаковывали и в машину запихивали!» — рассказал рыбак Андрей Мусихин.

До этого рыбак уже находил бивень, реликвию тогда он передал в Геологический музей естественной истории, а нынешний бивень отправили в Вятский палеонтологический музей. Цена на цельные бивни мамонта начинается от одного миллиона рублей.

В российском регионе нашли уникальные бивни мамонта возрастом 127 тысяч лет
Ранее Life.ru сообщал, что два китайца пытались вывезти из Благовещенска почти тонну бивней мамонта. Они пытались пронести их в 15 чемоданах. При досмотре нарушители растерялись и не смогли придумать ничего хотя бы сколько-нибудь убедительного.

Полина Никифорова
