15 августа, 11:56

Двух «палеонтологов» поймали на российской границе с тонной бивней мамонта в 15 чемоданах

ФТС: Два китайца пытались вывезти из Благовещенска почти тонну бивней мамонта

Обложка © Пресс-служба ФТС России

Иностранные граждане пытались вывезти целую тонну бивней мамонта из Благовещенска в Китай. Для этого они распихали их по 15 чемоданам, сообщает пресс-служба ФТС России. «Палеонтологи» пытались непринуждённо проскользнуть на таможне, сделав невозмутимые лица, однако что-то их всё равно выдало.

«Двое мужчин пытались незаконно вывезти в Китай через пункт пропуска Благовещенск 939 кг дериватов в 15 чемоданах», — сказано в сообщении.

При досмотре нарушители растерялись и не смогли придумать ничего хотя бы сколько-нибудь убедительного. В итоге против «палеонтологов» возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере.

Ранее Life.ru рассказывал, что ФТС пресекла вывоз фрагментов зубов и бивней шерстистого мамонта из Новороссийска в ОАЭ. Отправитель был более находчив, поэтому в таможенной декларации он указал, что везёт сувениры в подарок своему другу.

