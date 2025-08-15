Двух «палеонтологов» поймали на российской границе с тонной бивней мамонта в 15 чемоданах

Иностранные граждане пытались вывезти целую тонну бивней мамонта из Благовещенска в Китай. Для этого они распихали их по 15 чемоданам, сообщает пресс-служба ФТС России. «Палеонтологи» пытались непринуждённо проскользнуть на таможне, сделав невозмутимые лица, однако что-то их всё равно выдало.

«Двое мужчин пытались незаконно вывезти в Китай через пункт пропуска Благовещенск 939 кг дериватов в 15 чемоданах», — сказано в сообщении.

При досмотре нарушители растерялись и не смогли придумать ничего хотя бы сколько-нибудь убедительного. В итоге против «палеонтологов» возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере.