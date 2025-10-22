В Ярославской области археологи нашли 1000-летний топор

Археологи обнаружили редкий мерянский топор X века во время раскопок под Ростовом Великим. Об уникальной находке сообщили представители Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

Совместная экспедиция музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН проводила исследования с июля по сентябрь текущего года вблизи села Шулец. Учёные изучали территорию древнего поселения X–XIII веков и сопутствующего ему могильника. В процессе работ было обнаружено несколько десятков предметов из железа и меди, среди которых особое значение имеет целый железный топор.

В Ростове Великом археологи нашли уникальный мерянский топор X века. Фото © Telegram / Ростовский Кремль

«Топор с вытянутым узким лезвием имеет размеры 12 х 6,6 см и весит 550 г. По типологии археолога А.Н. Кирпичникова, известного специалиста по средневековому оружию, он относится к проушным узколезвийным топорам. Подобные топоры были распространены у финно-угорских народов в раннем средневековье, они могли использоваться и как рабочие, и как боевые», — говорится в сообщении.

Для Ростовской земли эта находка имеет исключительную редкость. До настоящего времени только три аналогичных топора были найдены в 1920-х годов на Сарском городище. Обнаруженный у села Шулец экземпляр является первым, найденным за пределами этого городища, что представляет особую ценность для изучения материальной культуры древней мери. После завершения всех исследований и реставрационных работ находка пополнит фонды музея-заповедника и будет представлена на будущих выставках.

