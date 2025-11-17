«Наше радио» крутит «беглецов». Более 20% эфира заняли «Мумий тролль», «Ночные снайперы» и ДДТ
«Наше радио» отдаёт 20% эфира артистам, сбежавшим из России
Обложка © РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков
Слушатели «Нашего радио» зафиксировали, что более 20% эфирного времени станции занимают композиции музыкантов, покинувших Россию или выступавших с критикой в её адрес. Life.ru провёл расследование и выяснил, что за сутки в эфире восемь раз звучали песни групп «Мумий тролль» и «Ночные снайперы», семь раз — «Секрет», шесть — ДДТ.
В общий список также вошли «Сплин», Brainstorm, Tequilajazzz, Диана Арбенина, Максим Леонидов и «Ляпис Трубецкой». Совокупное время звучания треков этих исполнителей превысило четыре часа за сутки, что составляет примерно пятую часть всего вещания.
Отмечается, что все перечисленные артисты ранее делали публичные заявления политического характера, связанные с их отношением к действиям России. Факт значительного присутствия их творчества в эфире вызвал вопросы у аудитории радиостанции.
Ранее депутат Дмитрий Певцов высказался о необходимости лишения государственных наград культурных деятелей, покинувших страну после начала СВО. По его мнению, такие поступки аннулируют предыдущие заслуги, а сами деятели, «кормившиеся от страны», становятся «предателями», лишаясь морального права носить российские награды. Он подчеркнул, что государственные награды должны символизировать преданность родине, а не только профессиональные достижения.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.