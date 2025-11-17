«Наше радио» крутит «беглецов». Более 20% эфира заняли «Мумий тролль», «Ночные снайперы» и ДДТ

В общий список также вошли «Сплин», Brainstorm, Tequilajazzz, Диана Арбенина, Максим Леонидов и «Ляпис Трубецкой». Совокупное время звучания треков этих исполнителей превысило четыре часа за сутки, что составляет примерно пятую часть всего вещания.

Отмечается, что все перечисленные артисты ранее делали публичные заявления политического характера, связанные с их отношением к действиям России. Факт значительного присутствия их творчества в эфире вызвал вопросы у аудитории радиостанции.