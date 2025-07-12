«Стали предателями»: Певцов призвал отобрать награды у уехавших из России артистов

Культурных деятелей, которые покинули страну после начала специальной военной операции, необходимо лишать государственных наград и званий. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов. По его словам, такие поступки перечёркивают все прежние заслуги.

«Они столько лет «кормились» от своей страны, и теперь начинают её в чем-то обвинять — автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины?» — сказал Певцов.

Он отметил, что государственные награды должны быть отражением преданности стране, а не просто символом профессиональных достижений.

Ранее стало известно, что оперная певица Мария Максакова*, заочно арестованная по обвинению в призывах к подрыву безопасности России, задолжала государству более 600 тысяч рублей. По данным правоохранителей, сумма налогового долга артистки составила почти 615 тысяч.