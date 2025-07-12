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12 июля, 05:28

«Стали предателями»: Певцов призвал отобрать награды у уехавших из России артистов

Певцов: Справедливо лишать наград артистов, покинувших Россию после начала СВО

Актёр и депутат ГД Дмитрий Певцов. Обложка © Telegram / Дмитрий Певцов

Актёр и депутат ГД Дмитрий Певцов. Обложка © Telegram / Дмитрий Певцов

Культурных деятелей, которые покинули страну после начала специальной военной операции, необходимо лишать государственных наград и званий. Такое мнение ТАСС высказал депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов. По его словам, такие поступки перечёркивают все прежние заслуги.

«Они столько лет «кормились» от своей страны, и теперь начинают её в чем-то обвинять — автоматически становятся предателями. Как они могут продолжать носить награды от нашей родины?» — сказал Певцов.

Он отметил, что государственные награды должны быть отражением преданности стране, а не просто символом профессиональных достижений.

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Ранее стало известно, что оперная певица Мария Максакова*, заочно арестованная по обвинению в призывах к подрыву безопасности России, задолжала государству более 600 тысяч рублей. По данным правоохранителей, сумма налогового долга артистки составила почти 615 тысяч.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Милена Скрипальщикова
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