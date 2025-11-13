The Times: ДНК-анализ показал, что у Гитлера был микропенис

Учёные, изучившие генетический материал Адольфа Гитлера, пришли к выводу о наличии у него генетического заболевания, которое могло повлиять на развитие его половых органов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на документальный фильм «ДНК Гитлера: План диктатора».

Согласно данным исследования, у лидера Третьего рейха был диагностирован синдром Каллмана — редкое генетическое заболевание, вызывающее недостаточную выработку половых гормонов. Этот диагноз предусматривает возможную задержку полового созревания и недоразвитость половых органов, включая «микропенис».

Дополнительные исследования также выявили у Гитлера предрасположенность к психическим расстройствам, включая аутизм, шизофрению и биполярное расстройство. Фюрер входил в 1% людей с такой же убийственной комбинацией диагнозов.

При этом учёные опровергли распространённую теорию о еврейском происхождении немецкого диктатора, основанную на анализе его ДНК.

А ещё у Адольфа Гитлера были проблемы с зубами. Ранее стоматолог заявил, что у фюрера был неправильный прикус, из-за чего у него развился пародонтоз и кариес. Уже в юности ему пришлось ставить мостовидные протезы и коронки.