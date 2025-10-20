В лесу на Урале нашли женский труп без головы, рядом — монета эпохи Третьего рейха

Рядом с останками человека в лесу под Ивделём в Свердловской области обнаружили немецкую монету 1939 года, сообщил URA.ru источник в силовых структурах. По его словам, пять рейхсмарок чеканки 1939 года находились в одном из двух кошельков, найденных около объеденного тела без головы.

Источник уточнил, что среди личных вещей также были обнаружены красная зажигалка для газовой печи, золотые очки в классической оправе и одежда: пуховик, брюки, берцы и свитер. По предварительной версии, погибшая могла быть нумизматом, что объясняет наличие коллекционной монеты. Находка была сделана железнодорожниками в 59 километрах от Ивделя, официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.

