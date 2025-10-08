Шокирующая находка в Петербурге: Останки людей пролежали под землёй полвека

В Санкт-Петербурге на улице Нахимова при проведении земляных работ были найдены человеческие останки, пролежавшие около 50 лет. Об инциденте сообщили в пресс-службе Следственного комитета, который уже организовал процессуальную проверку по этому делу.

По данным 78.ru, следователи осмотрели место находки, а обнаруженные кости нескольких человек направили в экспертное учреждение для судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

