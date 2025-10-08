Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 10:02

Шокирующая находка в Петербурге: Останки людей пролежали под землёй полвека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге на улице Нахимова при проведении земляных работ были найдены человеческие останки, пролежавшие около 50 лет. Об инциденте сообщили в пресс-службе Следственного комитета, который уже организовал процессуальную проверку по этому делу.

По данным 78.ru, следователи осмотрели место находки, а обнаруженные кости нескольких человек направили в экспертное учреждение для судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Потерянный телефон помог обнаружить тело загадочно пропавшего мужчины
Потерянный телефон помог обнаружить тело загадочно пропавшего мужчины

А ранее Life.ru сообщал, что в Татарстане нашли пакет с частями расчленённого тела. Согласно одной из версий, жертвой стал мужчина, которого убил собутыльник. Причём подозреваемый не раз домогался женщин и маленьких девочек.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar