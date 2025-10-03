Потерянный телефон помог обнаружить тело загадочно пропавшего мужчины

В пригороде Бангкока, провинции Нонтхабури, случайное селфи стало ключом к обнаружению тела мужчины, пропавшего несколько месяцев назад. Об этом сообщает The Thaiger.

По данным издания, прохожий нашёл на улице телефон и сделал на нём селфи. Вернув гаджет владельцу, тот обнаружил на фотографиях человеческий скелет, что стало решающим моментом в поиске погибшего.

Полиция выяснила, что телефон нашёл 30-летний Сарают Вонгчароен. Он рассказал, что, ожидая звонка от владельца, обнаружил в заброшенном здании скелет. Экспертиза установила, что останки принадлежат 55-летнему Ла Кам-инбуту, уроженцу провинции Лампанг, умершему три-четыре месяца назад. Брат погибшего подтвердил его личность. Останки переданы семье для захоронения, причина смерти выясняется.

