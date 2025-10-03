Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 09:15

Потерянный телефон помог обнаружить тело загадочно пропавшего мужчины

The Thaiger: Находка телефона привела к обнаружению останков человека в Бангкоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Tadevosyan

В пригороде Бангкока, провинции Нонтхабури, случайное селфи стало ключом к обнаружению тела мужчины, пропавшего несколько месяцев назад. Об этом сообщает The Thaiger.

По данным издания, прохожий нашёл на улице телефон и сделал на нём селфи. Вернув гаджет владельцу, тот обнаружил на фотографиях человеческий скелет, что стало решающим моментом в поиске погибшего.

Полиция выяснила, что телефон нашёл 30-летний Сарают Вонгчароен. Он рассказал, что, ожидая звонка от владельца, обнаружил в заброшенном здании скелет. Экспертиза установила, что останки принадлежат 55-летнему Ла Кам-инбуту, уроженцу провинции Лампанг, умершему три-четыре месяца назад. Брат погибшего подтвердил его личность. Останки переданы семье для захоронения, причина смерти выясняется.

Останки загадочно исчезнувшей молодой девушки опознали спустя 12 лет
Останки загадочно исчезнувшей молодой девушки опознали спустя 12 лет

А ранее Life.ru сообщал, как полиции Испании 20 лет спустя удалось опознать тело женщины, найденное под Барселоной. Погибшей оказалась гражданка России Людмила Завада.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar