25 сентября, 18:51

Интерпол установил личность россиянки, найденной мёртвой 20 лет назад в Испании

Людмила Завада. Обложка © Интерпол

Испанской полиции спустя почти двадцать лет удалось установить личность женщины, чьё тело было обнаружено под Барселоной в 2005 году. Погибшей оказалась гражданка России Людмила Завада, сообщили в Интерполе.

«Спустя 20 лет неизвестной женщине вернули имя. Каждая успешная идентификация вселяет надежду семьям и друзьям пропавших без вести и создаёт новые зацепки для следователей», — сказал генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса.

Останки женщины в розовой одежде и туфлях нашли на дороге в Виладекансе в июле 2005 года, причём смерть была признана подозрительной из-за следов перемещения тела. После многолетних безуспешных попыток идентификации дело было включено в кампанию Интерпола «Определи меня», где биометрические данные совпали с отпечатками пальцев из турецкой базы данных, а тест ДНК родственника окончательно подтвердил личность Завады.

Ранее Life.ru рассказывал о сложностях с опознанием найденного в озере в Оренбургской области тела, которое может принадлежать орскому маньяку Валерию Андрееву. Приметы у трупа совпадают с убийцей, но точный вывод эксперты сделать не могут. Ещё одна проблема заключается в том, что маньяк не оставлял следов ДНК на месте преступлений, из-за чего провести сравнительный анализ невозможно.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

