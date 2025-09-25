Интерпол установил личность россиянки, найденной мёртвой 20 лет назад в Испании

Испанской полиции спустя почти двадцать лет удалось установить личность женщины, чьё тело было обнаружено под Барселоной в 2005 году. Погибшей оказалась гражданка России Людмила Завада, сообщили в Интерполе.

«Спустя 20 лет неизвестной женщине вернули имя. Каждая успешная идентификация вселяет надежду семьям и друзьям пропавших без вести и создаёт новые зацепки для следователей», — сказал генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса.

Останки женщины в розовой одежде и туфлях нашли на дороге в Виладекансе в июле 2005 года, причём смерть была признана подозрительной из-за следов перемещения тела. После многолетних безуспешных попыток идентификации дело было включено в кампанию Интерпола «Определи меня», где биометрические данные совпали с отпечатками пальцев из турецкой базы данных, а тест ДНК родственника окончательно подтвердил личность Завады.