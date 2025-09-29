Останки загадочно исчезнувшей молодой девушки опознали спустя 12 лет

В Таиланде опознали останки девушки, пропавшей в 2013 году. Ею оказалась 23-летняя Павини Кортайсонг из провинции Бурирам. Об этом сообщает The Thaiger.

После окончания университета и трудоустройства на фабрику в Чонбури девушка поддерживала связь с родителями и отправляла им деньги. В 2013 году она внезапно перестала отвечать на звонки и сообщения. Родители обнаружили, что дочь не появлялась в своей съёмной комнате, хотя все документы и ценные вещи оставались на месте.

Поисками занималась организация Mirror, которая сравнила ДНК пропавшей с 15 неопознанными телами, найденными в Чонбури и соседних провинциях, но результатов это не дало. В 2025 году ДНК Кортайсонг совпала с биологическими образцами скелета, найденного в 2014 году на пустыре в пригороде Бангкока. Полиция предполагает, что девушка стала жертвой преступления. Родители Кортайсонг добиваются нового расследования обстоятельств её гибели.

А ранее Life.ru сообщал, как полиции Испании 20 лет спустя удалось опознать тело женщины, найденное под Барселоной. Погибшей оказалась гражданка России Людмила Завада.