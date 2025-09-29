Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 10:07

Останки загадочно исчезнувшей молодой девушки опознали спустя 12 лет

The Thaiger: В Таиланде опознали останки загадочно пропавшей 12 лет назад девушки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bigwa11

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bigwa11

В Таиланде опознали останки девушки, пропавшей в 2013 году. Ею оказалась 23-летняя Павини Кортайсонг из провинции Бурирам. Об этом сообщает The Thaiger.

После окончания университета и трудоустройства на фабрику в Чонбури девушка поддерживала связь с родителями и отправляла им деньги. В 2013 году она внезапно перестала отвечать на звонки и сообщения. Родители обнаружили, что дочь не появлялась в своей съёмной комнате, хотя все документы и ценные вещи оставались на месте.

Поисками занималась организация Mirror, которая сравнила ДНК пропавшей с 15 неопознанными телами, найденными в Чонбури и соседних провинциях, но результатов это не дало. В 2025 году ДНК Кортайсонг совпала с биологическими образцами скелета, найденного в 2014 году на пустыре в пригороде Бангкока. Полиция предполагает, что девушка стала жертвой преступления. Родители Кортайсонг добиваются нового расследования обстоятельств её гибели.

Мать прятала тело 30-летней дочери в морозилке 20 лет
Мать прятала тело 30-летней дочери в морозилке 20 лет

А ранее Life.ru сообщал, как полиции Испании 20 лет спустя удалось опознать тело женщины, найденное под Барселоной. Погибшей оказалась гражданка России Людмила Завада.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar