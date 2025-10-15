Сектор Газа
15 октября, 05:59

Женщина три месяца прожила с мёртвым соседом без головы. Она просто спрятала его труп в диван

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Марселе завершился судебный процесс над психически больной женщиной, которая на протяжении трёх месяцев хранила мумифицированные останки своего соседа в раскладном диване. Об этом сообщает La Provence.

Как установило следствие, 60-летний Паскаль Б. скончался весной 2020 года от естественных причин, после чего Лилу Дж. (имя изменено прессой) попыталась сохранить его тело в квартире.

Инцидент раскрылся после жалоб соседей на устойчивый запах — сотрудники клининговой службы обнаружили в диване-кровати обезглавленную мумию. По словам обвиняемой, сначала она пыталась поддерживать тело в сидячем положении, но после отделения головы из-за разложения спрятала останки в диван, а голову выбросила в мусорный контейнер. Учитывая диагностированную у подсудимой шизофрению и биполярное расстройство, суд назначил ей 4 месяца условного лишения свободы.

А ранее Life.ru сообщал, что в Татарстане нашли пакет с частями расчленённого тела. Согласно одной из версий, жертвой стал мужчина, которого убил собутыльник. Причём подозреваемый не раз домогался женщин и маленьких девочек.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Франция
  • Криминал
