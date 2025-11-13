«Микропенис» Гитлера назвали причиной появления теории «правильных арийцев»

Половые комплексы и проблемы с построением семьи могли наложить отпечаток на жизнь фюрера Германии Адольфа Гитлера, что привело к вынесению им бесчеловечных политических решений. Об этом «Постньюс» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова, комментируя утверждение учёных, что у немецкого диктатора был «микропенис».

«Между проблемой микропениса и тем, что случилось в мировой истории, есть прямая корреляция», — подчеркнула Абравитова.

Фюрер так и не завёл семью и детей, а любовниц он находил со странностями. По мнению психолога, Гитлер не принимал в себе половые отклонения и комплексовал на этот счёт, поэтому его политика началась с сегрегации людей на касты, ведь диктатору очень хотелось относиться к «высшей расе», доказать другим, что он «правильный» с физиологической точки зрения. Психопатические наклонности и жестокость стали следствием его неполноценности как мужчины, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что учёные, изучившие генетический материал Адольфа Гитлера, пришли к выводу о наличии у него врождённого заболевания, которое могло повлиять на развитие половых органов. У лидера Третьего рейха был диагностирован синдром Каллмана — редкое генетическое отклонение, вызывающее недостаточную выработку половых гормонов. Этот диагноз означает, что у Гитлера был «микропенис».