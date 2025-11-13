Холокост не оправдать микропенисом: Сексолог не нашла объяснений жестокости Гитлера у него в штанах

Сексолог Александра Миллер раскритиковала попытки объяснить жестокость Адольфа Гитлера его возможными физиологическими особенностями. Поводом стали публикации о том, что у лидера Третьего рейха мог быть синдром Каллмана — генетическое заболевание, влияющее на выработку гормонов и развитие половых органов.

Миллер отметила, что такие «объяснения» — способ упростить сложное и найти бытовую причину чудовищному злу. По её словам, чувство неполноценности действительно может стать фактором, влияющим на психику, особенно в среде, где культивируется гипермаскулинность.

«Это адское топливо для компенсации: жажда власти, потребность доказывать “силу” через унижение и уничтожение», — пояснила она.

Однако, подчеркнула сексолог, сводить преступления нацизма к диагнозу одного человека — опасное заблуждение.

Миллионы живут с подобными заболеваниями, не становясь массовыми убийцами Александра Миллер сексолог

Собеседница Life.ru добавила, что нацизм был огромной политической машиной, основанной на поддержке миллионов и мощном пропагандистском аппарате, а потому «объяснять Холокост микропенисом — значит снимать ответственность с общества».

Миллер сравнила подобные рассуждения с попыткой объяснить лесной пожар одной спичкой.

Да, спичка была. Но горючим материалом стала вся Германия. И виноваты те, кто накопил этот хворост Александра Миллер сексолог

Термин «микропенис» используется в медицине для обозначения врождённого состояния, при котором размер полового члена значительно ниже возрастной нормы. Такая особенность может быть связана с гормональными нарушениями, генетическими синдромами или неправильным развитием гипоталамо-гипофизарной системы. При этом само заболевание не влияет на агрессию, моральный выбор или личностные качества человека — миллионы людей с аналогичными диагнозами живут обычной жизнью и не проявляют патологической жестокости.