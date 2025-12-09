Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 10:46

Момент попадания украинского дрона в многоэтажку в Чебоксарах попал на видео

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Момент попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Чебоксарах попал на видео. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении телеграм-канала Mash.

Предварительно, момент попадания БПЛА в дом. Видео © Telegram / Mash

В Госдуме пообещали жёсткий ответ Украине за удар по Чебоксарам
В Госдуме пообещали жёсткий ответ Украине за удар по Чебоксарам

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. Оказалось, что украинский БПЛА повредили многоэтажку. По последним данным, число пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до 14 человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar