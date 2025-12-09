Момент попадания украинского дрона в многоэтажку в Чебоксарах попал на видео
Обложка © Шедеврум
Момент попадания украинского беспилотника в многоэтажку в Чебоксарах попал на видео. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении телеграм-канала Mash.
Предварительно, момент попадания БПЛА в дом. Видео © Telegram / Mash
Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. Оказалось, что украинский БПЛА повредили многоэтажку. По последним данным, число пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось до 14 человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь и находятся под постоянным наблюдением врачей.
