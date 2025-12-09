Путин в Индии
Регион
9 декабря, 08:13

Число пострадавших при ударе ВСУ по Чебоксарам выросло до 14

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось с девяти до четырнадцати человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие получают необходимое медицинское обслуживание и находятся под наблюдением врачей, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

Степанов подчеркнул, что экстренные службы оперативно реагируют на ситуацию, устраняя последствия атаки и обеспечивая безопасность населения. На данный момент обстановка находится под контролем, ведутся работы по восстановлению поврежденных конструкций и ликвидации последствий инцидента.

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. Оказалось, что украинский БПЛА повредили многоэтажку. Есть пострадавшие.

