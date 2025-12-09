Число пострадавших при ударе ВСУ по Чебоксарам выросло до 14

Число пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары увеличилось с девяти до четырнадцати человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие получают необходимое медицинское обслуживание и находятся под наблюдением врачей, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов.

Степанов подчеркнул, что экстренные службы оперативно реагируют на ситуацию, устраняя последствия атаки и обеспечивая безопасность населения. На данный момент обстановка находится под контролем, ведутся работы по восстановлению поврежденных конструкций и ликвидации последствий инцидента.