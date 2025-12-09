Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 06:24

Число пострадавших при атаке беспилотника в Чебоксарах возросло до девяти человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки беспилотника на жилые кварталы в Чебоксарах количество пострадавших увеличилось с четырёх до девяти человек, среди которых есть ребёнок. Такую информацию сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Степанов подчеркнул, что власти принимают все меры для обеспечения безопасности и комфортного проживания граждан.

В числе четырёх пострадавших при ударе ВСУ по Чебоксарам есть ребёнок
В числе четырёх пострадавших при ударе ВСУ по Чебоксарам есть ребёнок

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. БПЛА повредили многоэтажку. В настоящий момент власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar