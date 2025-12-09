Число пострадавших при атаке беспилотника в Чебоксарах возросло до девяти человек

В результате атаки беспилотника на жилые кварталы в Чебоксарах количество пострадавших увеличилось с четырёх до девяти человек, среди которых есть ребёнок. Такую информацию сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов в Telegram-канале.

Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Степанов подчеркнул, что власти принимают все меры для обеспечения безопасности и комфортного проживания граждан.

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. БПЛА повредили многоэтажку. В настоящий момент власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую.