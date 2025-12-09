Путин в Индии
Регион
9 декабря, 05:28

В числе четырёх пострадавших при ударе ВСУ по Чебоксарам есть ребёнок

Обложка © Telegram / SHOT

Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов проинформировал общественность о последствиях недавнего инцидента с беспилотными летательными аппаратами, зафиксированного в Чебоксарах.

Согласно заявлению Степанова, предварительные сведения указывают на то, что в результате инцидента травмы получили четыре человека. Он уточнил, что среди пострадавших есть один ребёнок. Вице-премьер заверил, что в данный момент всем травмированным оказывается весь спектр необходимой квалифицированной медицинской помощи.

За ночь расчёты ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России
Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. БПЛА повредили многоэтажку. В настоящий момент власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую.

