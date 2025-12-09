За ночь расчёты ПВО сбили 121 украинский беспилотник над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 8 декабря до 07:00 9 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

49 беспилотников сбили над Белгородской областью, 22 — над территорией Республики Крым. Десять БПЛА ликвидировали над Рязанской областью, девять — над Воронежской областью, восемь — над акваторией Каспийского моря. По пять беспилотников уничтожили над Ростовской областью и территорией Республики Калмыкия. Четыре дрона перехватили над Нижегородской областью, три — над Липецкой областью, по два над Курской областью и территорией Краснодарского края. Ещё по одному БПЛА сбили над Брянской и Тульской областями.

Ранее около 10 взрывов прогремело в небе над Рязанью. По словам очевидцев, первые взрывы прогремели в районе 3:30 и продолжались некоторое время после этого. В домах задрожали окна и стены. О громких звуках сообщали жители разных частей города. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.