8 декабря, 23:25

Жители Воронежа сообщают о взрывах в небе над городом, работают расчёты ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Жители Воронежа сообщают о взрывах в небе над городом. По предварительным данным, звуки связаны с работой системы ПВО по украинским БПЛА. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, три громких хлопка местные жители слышали около 10 минут назад. Взрывы также слышали жители ближайших к городу сёл. В некоторых домах задрожали окна в квартирах. Сейчас в Воронеже объявлена тревога в связи с опасностью непосредственного удара БПЛА.

Ранее силы ПВО за шесть часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России. Согласно данным военного ведомства, пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области. Ещё по два БПЛА удалось перехватить над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.

