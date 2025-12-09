Новости СВО. Освобождены Новоданиловка и Червоное, ВСУ бросают позиции в Северске, Зеленский обсуждает судьбу Донбасса за спиной Трампа, 9 декабря Оглавление Курская область, 9 декабря Запорожская область, 9 декабря Донецкая Народная Республика, 9 декабря Зеленский отложил план Трампа и ищет поддержки в Лондоне Российские войска уничтожают позиции ВСУ в Запорожской области и ДНР, Киев бросает свои подразделения в Димитрове и Северске, США давят на Зеленского, Европа сопротивляется миру — дайджест Life.ru. 8 декабря, 21:07 3216 3216 Армия России продвигается на Константиновском направлении. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Курская область, 9 декабря

Очередные цели уничтожены в сумском селе Рыжевка. Этот населённый пункт находится вблизи Курской области. Кроме того, нанесены удары по позициям противника в районах Кондратовки, Андреевки и Новой Сечи. Потери понесли 58-я бригада, 225-й штурмовой полк и 15-й пограничный отряд.

В 80-ю бригаду ВСУ пришло пополнение из Черновцов. Многие мобилизованные оказались у врачей, так как на полигоне их регулярно избивали инструкторы.

За сутки на этом направлении противник потерял свыше 100 человек, а также советский танк Т-64, американский бронеавтомобиль HMMWV, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и другую технику.

Запорожская область, 9 декабря

Карта СВО на 9 декабря 2025 года. Подразделения ГВ «Днепр» продвигаются в Новоданиловке, южнее Орехова. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карты СВО

Армия России освободила в Запорожской области Новоданиловку, которая находится вблизи Малой Токмачки и Орехова. Одновременно с этим участком уничтожают противника в Гуляйполе, Приморском и Степногорске. К последнему Киев бросал элитные подразделения, но успеха они не имели.

— Украинский Генштаб не то чтобы остался глух к запросам «усилить оборону», просто введённые в бой резервы, хоть и оказывая сопротивление, стачиваются о наступающие российские вооружённые силы. Но об освобождении Степногорска говорить пока рано. Зачистка населённика идёт трудно ввиду большого количества дронов, работающих со стороны противника, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Российские войска сбили в Запорожской области истребитель Су-27. Эту информацию подтвердили в Воздушных силах Украины. За штурвалом был подполковник Евгений Иванов. Известно, что самолёт был приписан к 39-й бригаде тактической авиации. Она дислоцируется в Житомирской области.

Донецкая Народная Республика, 9 декабря

В Донецкой Народной Республике взято под контроль Червоное. Этот посёлок расположен между Часовым Яром и Константиновкой. В Константиновке российские войска ведут наступление на нескольких улицах.

— На сегодняшний день группировке «Юг» удалось частично охватить этот город с юго-запада, юга, востока и северо-востока. Снабжение украинского гарнизона в настоящий момент осуществляется из Дружковки по трассе Н20. Чтобы изолировать подразделения противника в Константиновке, эту дорогу необходимо перекрывать, — пишет военкор Александр Коц.

Ухудшается ситуация у ВСУ на севере ДНР. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщает о боях внутри Северска и Красного Лимана. В Северске флаг России поднят над школой №1. Это означает, что ВС РФ перешли железную дорогу, разделяющую город.

— В целом оборона врага в Северске постепенно теряет организованный характер и ВСУ отступают на север города, — отмечает военкор Тимофей Ермаков.

В Димитрове продолжается уничтожение окружённых сил противника. Помощи боевикам ждать неоткуда, поэтому многие из них предпочитают сдаться в плен из-за своего тяжёлого положения.

— Шарились по домам, искали, что поесть, попить. Первые две-три недели нормально скидывали, а потом перестали скидывать. Могли скинуть раз в неделю фасоль одну и пол-литра воды, — рассказал о своей службе в Димитрове украинский мобилизованный Иван Костецкий.

Экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поддерживает огнём штурмовые группы на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленский отложил план Трампа и ищет поддержки в Лондоне

Владимир Зеленский прибыл в Лондон. Здесь его встретил посол Украины Валерий Залужный, считающийся потенциальным сменщиком бывшего комика. Примечательно, что неформальный хозяин дома №10 на Даунинг-стрит — кот Ларри — отказался заходить внутрь вместе с Зеленским. Он демонстративно развернулся и ушёл. Гость из Киева обратил внимание на столь недружелюбные действия кота: это его заметно смутило.

В Великобритании глава киевского режима обсуждал мирный план с европейскими лидерами — премьер-министром страны Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

— Мы поддерживаем Украину, и прекращение огня должно быть справедливым и долгосрочным. Именно поэтому так важно снова и снова подчёркивать принцип: вопросы, касающиеся Украины, решает Украина. И мы здесь затем, чтобы поддержать вас в конфликте и на переговорах, чтобы обеспечить именно справедливое и устойчивое урегулирование, — заявил британский премьер Кир Стармер.

— Я скептически отношусь к некоторым деталям, которые мы видим в документах, поступающих со стороны США, но нам нужно это обсуждать. Именно поэтому мы здесь, — заявил Мерц.

По данным Politico, расхождение есть в вопросе Донбасса. Вашингтон просит Зеленского вывести войска из региона, но тот отвергает такой план урегулирования. Киев хочет заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения. При этом чиновники киевского режима поддерживают такую идею. Сам же украинский диктатор, как говорит президент США Дональд Трамп, даже не читал его план.

— Мы разговаривали с президентом Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского, президента Зеленского. И должен сказать, что я несколько разочарован тем, что президент Зеленский ещё не прочитал предложение, — сказал американский лидер накануне.

Согласно материалу AFP, Вашингтон давит на Украину в вопросе урегулирования. Территориальный вопрос так и остаётся нерешённым.

