В Сети появилось видео встречи дрона ВС России с рыбаками в Харьковской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash на Донбассе.

Встреча российского дрона с рыбаками. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Российский оператор БПЛА тщательно вел поиск военных целей у берега водоёма. Внезапно в объектив попала лодка. Дрон направился к ней, но при приближении стало ясно — на борту двое рыбаков. Мужчины встревоженно, но дружелюбно махали дрону, показывая свою мирную сущность. Поняв это, пилот осторожно отвёл коптер в сторону, ещё раз подтвердив важный принцип — Армия России не стреляет по гражданским.

В отличие от нашей парней, ВСУ не так благородны. Об этом свидетельствует недавнее обнаружение братских могил возле освобождённого Северодонецка в ЛНР — там нашли мертвыми более 230 мирных граждан. Помимо этого, Киев ежедневно наносит удар по мирным жителям и на территории России, атакуя гражданские объекты.