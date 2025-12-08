Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

8 декабря, 13:47

На российских дронах «Герань-2» заметили камеру заднего вида

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российский дрон-камикадзе «Герань-2» обзавелся необычным апгрейдом — камерой заднего вида. Снимок, на котором видно новое устройство, опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

Камера заднего вида у «Герани-2». Фото © Telegram / «Военная хроника»

По мнению авторов канала, камера, скорее всего, помогает оператору видеть, что происходит позади дрона. Это критически важно, чтобы вовремя заметить попытку вражеского перехвата.

Атаковавшие ВСУ в Чернигове «Герани» были оснащены новой технологией
Ранее тот же источник сообщал, что «Герани» уже оснащены системами автонаведения и распознавания целей. Как подчеркнули наблюдатели, по уровню технологичности БПЛА теперь занимают промежуточное место между крылатыми и авиационными ракетами. Ключевым сенсором дронов является камера — оптическая или инфракрасная.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Никита Никонов
