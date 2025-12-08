На российских дронах «Герань-2» заметили камеру заднего вида

По мнению авторов канала, камера, скорее всего, помогает оператору видеть, что происходит позади дрона. Это критически важно, чтобы вовремя заметить попытку вражеского перехвата.

Ранее тот же источник сообщал, что «Герани» уже оснащены системами автонаведения и распознавания целей. Как подчеркнули наблюдатели, по уровню технологичности БПЛА теперь занимают промежуточное место между крылатыми и авиационными ракетами. Ключевым сенсором дронов является камера — оптическая или инфракрасная.