Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 08:26

Атаковавшие ВСУ в Чернигове «Герани» были оснащены новой технологией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оснащение российских «Гераней», атаковавших объекты в Чернигове, вызвало вопросы у военных наблюдателей: внутри дронов обнаружили системы, которые ранее не применялись на таких аппаратах. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Особенно интересно — какая система связи используется, чтобы оператор мог поражать цели в режиме реального времени», — говорится в материале.

От Чернигова до Кременчуга: География ночных «ударов возмездия» по Украине за 6–7 декабря
От Чернигова до Кременчуга: География ночных «ударов возмездия» по Украине за 6–7 декабря

Прилетевшие в Чернигов реактивные дроны «Герань» оказались оборудованы модулем автонаведения, селекцией целей и системой распознавания объектов на земле. Как подчеркнули наблюдатели, по уровню технологичности они теперь занимают промежуточное место между крылатыми и авиационными ракетами. Ключевым сенсором дронов является камера — оптическая или инфракрасная.

Снятая информация анализируется нейросетью, которая сравнивает картинку с заложенными шаблонами и передаёт итоговые данные оператору для подтверждения удара. Эксперты подчеркнули, что пока остаётся неясным, какой канал связи применяется для такой точной корректировки в реальном времени.

Наши бойцы дроном «Ланцет» уничтожили пикап с живой силой ВСУ в Стародубовке
Наши бойцы дроном «Ланцет» уничтожили пикап с живой силой ВСУ в Стародубовке

Ранее сообщалось, что в Красноармейске российский беспилотник помог группе мирных жителей безопасно покинуть зону боевых действий. Одна из женщин рассказала, что украинские военные обстреляли миномётами и автоматами семь человек, пытавшихся покинуть город.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar