Атаковавшие ВСУ в Чернигове «Герани» были оснащены новой технологией

Оснащение российских «Гераней», атаковавших объекты в Чернигове, вызвало вопросы у военных наблюдателей: внутри дронов обнаружили системы, которые ранее не применялись на таких аппаратах. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Особенно интересно — какая система связи используется, чтобы оператор мог поражать цели в режиме реального времени», — говорится в материале.

Прилетевшие в Чернигов реактивные дроны «Герань» оказались оборудованы модулем автонаведения, селекцией целей и системой распознавания объектов на земле. Как подчеркнули наблюдатели, по уровню технологичности они теперь занимают промежуточное место между крылатыми и авиационными ракетами. Ключевым сенсором дронов является камера — оптическая или инфракрасная.

Снятая информация анализируется нейросетью, которая сравнивает картинку с заложенными шаблонами и передаёт итоговые данные оператору для подтверждения удара. Эксперты подчеркнули, что пока остаётся неясным, какой канал связи применяется для такой точной корректировки в реальном времени.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске российский беспилотник помог группе мирных жителей безопасно покинуть зону боевых действий. Одна из женщин рассказала, что украинские военные обстреляли миномётами и автоматами семь человек, пытавшихся покинуть город.