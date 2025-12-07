Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 06:22

От Чернигова до Кременчуга: География ночных «ударов возмездия» по Украине за 6–7 декабря

Украина пережила 45 серий взрывов ночью, самые интенсивные пришлись на Черниговщину

Подлодка «Новороссийск», являющаяся носителем ракет «Калибр». Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Подлодка «Новороссийск», являющаяся носителем ракет «Калибр». Обложка © Wikipedia / Mil.ru

В ночь с 6 на 7 декабря на территории Украины были зафиксированы более 45 отдельных серий взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары наносились различными типами средств поражения, а период активной фазы продолжался почти сутки — с 9:31 6 декабря до 3:41 7 декабря.

Черниговская область

Наиболее интенсивные взрывы, по данным Лебедева, пришлись на Черниговщину, где было отмечено 18 серий в разных населённых пунктах региона — Чернигове и его пригородах, Черниговском районе, Городне, Гончаровском, Славутиче и Репках. По данным подполья, ударам подверглись склады, места дислокации украинских сил, железнодорожные объекты и энергетическая инфраструктура.

«Черниговская область стала рекордной по количеству серий — зафиксировано 18», — написал Лебедев.

Сумская область

Здесь, согласно его данным, удары пришлись на склады горюче-смазочных материалов и пункты временной дислокации украинских подразделений в приграничных районах.

Киевская область

За ночь было зафиксировано семь серий взрывов. Лебедев утверждает, что в результате произошедшего получила серьёзные повреждения железнодорожная инфраструктура в Фастове.
Украинская сторона, по его словам, опубликовала кадры последствий, на которых подтверждается разрушение вокзала, а движение поездов через станцию было временно остановлено. Часть рейсов отменена.

Полтавская область

В Полтавской области отмечено 11 серий взрывов, значительная их часть пришлась на Кременчуг и Кременчугский район.

По данным Лебедева, по району наносились комбинированные удары, в том числе по инфраструктурным объектам — ТЭЦ, подстанциям, складам и предприятиям нефтепереработки.

Ранее Рамзан Кадыров пообещал жесткий ответ на украинскую атаку по высотке «Грозный-Сити». Он отметил, что эта провокация со стороны ВСУ была лишена тактического смысла, но подчеркнул, что подобными ударами и взрывами чеченский народ не испугать.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

«Калибры» не подводят: Кадыров назвал взбесивший Зеленского удар карой за Грозный
«Калибры» не подводят: Кадыров назвал взбесивший Зеленского удар карой за Грозный
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar