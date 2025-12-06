«Калибры» не подводят: Кадыров назвал взбесивший Зеленского удар карой за Грозный

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о нанесении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам Украины в качестве ответа на атаку на высотное здание в Грозном. Он пообещал в своём Telegram-канале, что подобные атаки будут продолжены.

«Наш ответ на атаку по мирному объекту Грозного, как я и обещал, не заставил себя ждать. Прошедшую ночь укрорейх запомнит надолго. Под российские точечные массированные удары попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины», — написал Кадыров.

Несмотря на то, что украинские власти и СМИ неохотно признают масштабы ущерба военно-промышленной инфраструктуре, называя прошедшую ночь «адской», Кадыров заявил, что это лишь начало. Он отметил, что воздушные тревоги звучат по всей Украине с самой ночи до утра. Глава Чечни заметил, что под удары возмездия попали подземные склады ракет и авиабомб, аэродромы, места сборки БПЛА, военно-ремонтные логистические точки, объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры, железнодорожные узлы, предназначенные для доставок натовских грузов, а также места скопления боевой техники ВСУ.

По данным Кадырова, мощные взрывы звучали той ночью в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях. Поражено более 60 целей с помощью «Геране», ракет «Искандер-М», «Кинжалов» и «Калибров». Нанесён непоправимый урон по тылу врага, подчеркнул он.

Ранее Рамзан Кадыров пообещал жесткий ответ на украинскую атаку по высотке «Грозный-Сити». Он отметил, что эта провокация со стороны ВСУ была лишена тактического смысла, но подчеркнул, что подобными ударами и взрывами чеченский народ не испугать.