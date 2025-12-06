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Регион
Опубликовано 6 декабря 2025, 09:39
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Россия нанесла массированный удар «Кинжалами» по Украине: что стало целью возмездия

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Вооружённые Силы РФ минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины. Как сообщили в Министерстве обороны страны, атака стала ответом на «террористические действия Украины по гражданским объектам на территории России».

В ударе были задействованы средства воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу, а также портовая инфраструктура, которая, по данным ВС РФ, использовалась в интересах ВСУ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

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Ранее стало известно, что утром 6 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали одновременно во всех регионах страны. Изначально сигнал прозвучал в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях, после чего тревога распространилась на все остальные территории. Причины массовой активации сирен пока не сообщаются.

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Наталья Афонина
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