Россия нанесла массированный удар «Кинжалами» по Украине: что стало целью возмездия

Вооружённые Силы РФ минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Украины. Как сообщили в Министерстве обороны страны, атака стала ответом на «террористические действия Украины по гражданским объектам на территории России».

В ударе были задействованы средства воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу, а также портовая инфраструктура, которая, по данным ВС РФ, использовалась в интересах ВСУ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что утром 6 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены сработали одновременно во всех регионах страны. Изначально сигнал прозвучал в Волынской, Закарпатской и Ровненской областях, после чего тревога распространилась на все остальные территории. Причины массовой активации сирен пока не сообщаются.