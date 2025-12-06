Ночная атака ВС РФ на ж/д узел внесла изменения в расписание поездов на Украине

Минувшей ночью российские войска нанесли прицельный удар по украинской железнодорожной инфраструктуре Украины. По данным издания «Укрзализныця», разрушениям подверглись узловая станция Фастов, из-за чего некоторые поезда отклонились от расписания.

«Движение пригородных поездов затруднено, вводим оперативные изменения в эти сутки», — говорится в сообщении.

В результате атаки изменено движение поездов со стороны Киева, Казатина и из Мироновки.

Ночью в пригороде Киева произошли мощные взрывы после ударов Вооружённых сил РФ по промышленным и военным объектам. Как пишут местные СМИ, в результате атаки наблюдаются проблемы с электроснабжением в городе. Целями ударов стали завод химического машиностроения, ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования и ж/д узел.