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Опубликовано 6 декабря 2025, 08:16
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Ночная атака ВС РФ на ж/д узел внесла изменения в расписание поездов на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Минувшей ночью российские войска нанесли прицельный удар по украинской железнодорожной инфраструктуре Украины. По данным издания «Укрзализныця», разрушениям подверглись узловая станция Фастов, из-за чего некоторые поезда отклонились от расписания.

«Движение пригородных поездов затруднено, вводим оперативные изменения в эти сутки», — говорится в сообщении.

В результате атаки изменено движение поездов со стороны Киева, Казатина и из Мироновки.

Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине
Сирены воздушной тревоги ревут по всей Украине

Ночью в пригороде Киева произошли мощные взрывы после ударов Вооружённых сил РФ по промышленным и военным объектам. Как пишут местные СМИ, в результате атаки наблюдаются проблемы с электроснабжением в городе. Целями ударов стали завод химического машиностроения, ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования и ж/д узел.

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Наталья Афонина
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