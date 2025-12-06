ВС РФ нанесли удары ракетами и дронами по промышленным объектам в пригороде Киева

В пригороде Киева произошли мощные взрывы после ударов Вооружённых сил РФ по промышленным и военным объектам. Как пишут местные СМИ, в результате атаки наблюдаются проблемы с электроснабжением в городе. Целями ударов стали завод химического машиностроения, ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования.

Момент прилёта в Фастове. Видео © Telegram / Киев INFO

В пабликах также сообщается о взрывах в Днепре и Чернигове. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее Российская армия уничтожила украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. На данный момент в Харьковской области продолжают действовать российские группировки войск «Запад» и «Север».