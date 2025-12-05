ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 декабря 2025, 05:22

У харьковского аэропорта уничтожены пункты запуска дальних дронов ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российская армия уничтожила украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Уничтожены пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука», — отметили бойцы.

На данный момент в Харьковской области продолжают действовать российские группировки войск «Запад» и «Север». Первая из них ведёт боевые действия против военнослужащих ВСУ на территории ДНР, а вторая — в Сумской области.

Мошенническую схему азовцев* с жильём раскрыли в Харьковской области
Мошенническую схему азовцев* с жильём раскрыли в Харьковской области

Напомним, что ночью с 4 на 5 декабря в Чугуевском районе Харьковской области Украины прогремел уже седьмой по счёту взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, предупреждая население об опасности.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar