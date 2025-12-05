У харьковского аэропорта уничтожены пункты запуска дальних дронов ВСУ

Российская армия уничтожила украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«Уничтожены пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука», — отметили бойцы.

На данный момент в Харьковской области продолжают действовать российские группировки войск «Запад» и «Север». Первая из них ведёт боевые действия против военнослужащих ВСУ на территории ДНР, а вторая — в Сумской области.

Напомним, что ночью с 4 на 5 декабря в Чугуевском районе Харьковской области Украины прогремел уже седьмой по счёту взрыв. В регионе была объявлена воздушная тревога. Сирены также звучали в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, предупреждая население об опасности.