Мошенническую схему азовцев* с жильём раскрыли в Харьковской области
Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Сотрудники управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области раскрыли мошенническую схему, согласно которой боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (ранее известной как «Азов»*) регистрируют на себя чужие жилые помещения, чтобы получить компенсацию за их повреждение. Об этом сообщил заместитель главы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.
«Военнослужащие незаконно занимают или приобретают частично повреждённые и разрушенные дома и квартиры», — сказал Лисняк.
Как утверждает Лисняк, боевики применяют запугивание, включая угрозы физической расправы и обвинения в измене, чтобы заставить законных владельцев отказаться от своей собственности. После того, как жильё переоформляется на имена преступников или их родственников, они искусственно создают себе статус переселенцев и участников боевых действий. Это делается с целью последующего получения государственных компенсаций, как будто они потеряли своё жилье.
Ранее сообщалось, что в Херсоне наблюдается массовый отток населения — до двух третей жителей покинули город. Губернатор региона Владимир Сальдо также заявил, что пустующие квартиры активно разворовываются украинскими военными и иностранными наёмниками.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.