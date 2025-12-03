Мошенническую схему азовцев* с жильём раскрыли в Харьковской области

Сотрудники управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области раскрыли мошенническую схему, согласно которой боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (ранее известной как «Азов»*) регистрируют на себя чужие жилые помещения, чтобы получить компенсацию за их повреждение. Об этом сообщил заместитель главы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.