24 августа, 07:30

Беспринципные наёмники и бойцы ВСУ грабят квартиры в Херсоне

Сальдо: Солдаты и наёмники ВСУ грабят опустевшие квартиры в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

В Херсоне наблюдается массовый отток населения — до двух третей жителей покинули город, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС. Он также заявил, что пустующие квартиры активно разворовываются украинскими военными и иностранными наёмниками.

«Наёмники беспринципные, им всё равно. Они заходят в оставленные квартиры, ведь, например, в Херсоне две трети населения сейчас отсутствуют, соответственно, две трети квартир, жилых домов, предприятия, они полностью возможны для ограбления», — сказал он.

Сальдо также особо выделил другой вопиющий факт. По его словам, полиция не только не пресекает мародёрство, но и сама участвует в грабежах.

Ранее эксперты озвучили два сценария выхода ВСУ из Херсона и Запорожья. Киев встанет перед выбором: либо добровольно отвести вооружённые силы в рамках договорённости, тем самым минимизировав потери личного состава, либо украинские войска будут вынуждены отступать в беспорядке, ценой колоссальных жертв.

Ольга Сливченко
