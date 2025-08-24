Беспринципные наёмники и бойцы ВСУ грабят квартиры в Херсоне

В Херсоне наблюдается массовый отток населения — до двух третей жителей покинули город, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью ТАСС. Он также заявил, что пустующие квартиры активно разворовываются украинскими военными и иностранными наёмниками.

«Наёмники беспринципные, им всё равно. Они заходят в оставленные квартиры, ведь, например, в Херсоне две трети населения сейчас отсутствуют, соответственно, две трети квартир, жилых домов, предприятия, они полностью возможны для ограбления», — сказал он.

Сальдо также особо выделил другой вопиющий факт. По его словам, полиция не только не пресекает мародёрство, но и сама участвует в грабежах.