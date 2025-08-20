Мессенджер MAX
20 августа, 19:22

Сальдо о заложенной Киевом взрывчатке не раз предупреждали жители Херсона

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Жители Херсона не раз предупреждали губернатора Владимира Сальдо о минировании дорог, ещё когда он был мэром. Взрывчатка в городе появлялась по указке Киева, но благодаря бдительности простых граждан подрыва удавалось избежать. Об этом сам чиновник рассказал в интервью американскому журналисту Рику Санчесу на программе «Эффект Санчеса» на RT.

Он отметил, что в Херсоне было несколько случаев закладки самодельных взрывных устройств вдоль его маршрутов.

«В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать», сказал губернатор.

Сальдо добавил, что благодаря местным жителям ему удалось избежать ряда покушений. Он считает, что за этими терактами без сомнений стоит Киев.

Об одном из покушений губернатор рассказывал в июне 2023 года. Тогда по приказу Буданова и Зеленского Вооружённые силы Украины выпустили более десяти высокоточных ракет по местам, где, по их мнению, мог находиться Сальдо. В результате обстрела пострадали пункты временного размещения эвакуированных.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Владимир Сальдо
  • Украина
  • Происшествия
