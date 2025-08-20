Жители Херсона не раз предупреждали губернатора Владимира Сальдо о минировании дорог, ещё когда он был мэром. Взрывчатка в городе появлялась по указке Киева, но благодаря бдительности простых граждан подрыва удавалось избежать. Об этом сам чиновник рассказал в интервью американскому журналисту Рику Санчесу на программе «Эффект Санчеса» на RT.

Он отметил, что в Херсоне было несколько случаев закладки самодельных взрывных устройств вдоль его маршрутов.

«В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать», — сказал губернатор.

Сальдо добавил, что благодаря местным жителям ему удалось избежать ряда покушений. Он считает, что за этими терактами без сомнений стоит Киев.