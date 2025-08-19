Аксёнов сообщил, что ждёт от Киева новых покушений
Аксёнов: Киев не оставляет попыток физически ликвидировать руководство Крыма
Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82
На главу Республики Крым Сергея Аксёнова покушались четыре раза в прошлом году. О сохраняющейся угрозе его жизни и планах Киева он рассказал в интервью телеканалу «Крым 24».
«На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник задачу эту со своих исполнителей ещё не снял», — сказал он.
Аксёнов отметил, что украинские власти используют любые методы для дестабилизации обстановки на полуострове и в России, целенаправленно сея панику. При этом он выразил полную уверенность в высоком профессионализме российских спецслужб, обеспечивающих его безопасность.
Также руководитель республики призвал граждан критически относиться к вбросам и фейковой информации, активно распространяемой киевским режимом.
Ранее ФСБ РФ опубликовала кадры задержания подозреваемого в государственной измене и подготовке покушения на руководителя оборонного завода в Белгороде. Как сообщает спецслужба, мужчина действовал по поручению запрещённой проукраинской террористической организации. Для этого он выезжал в Брянскую область, где принял с беспилотника груз с оружием и взрывчаткой.