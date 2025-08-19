Аксёнов сообщил, что ждёт от Киева новых покушений

На главу Республики Крым Сергея Аксёнова покушались четыре раза в прошлом году. О сохраняющейся угрозе его жизни и планах Киева он рассказал в интервью телеканалу «Крым 24».

«На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник задачу эту со своих исполнителей ещё не снял», — сказал он.

Аксёнов отметил, что украинские власти используют любые методы для дестабилизации обстановки на полуострове и в России, целенаправленно сея панику. При этом он выразил полную уверенность в высоком профессионализме российских спецслужб, обеспечивающих его безопасность.

Также руководитель республики призвал граждан критически относиться к вбросам и фейковой информации, активно распространяемой киевским режимом.