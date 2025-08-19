Мессенджер MAX
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 августа, 12:48

Аксёнов сообщил, что ждёт от Киева новых покушений

Обложка © Telegram / Аксёнов Z 82

На главу Республики Крым Сергея Аксёнова покушались четыре раза в прошлом году. О сохраняющейся угрозе его жизни и планах Киева он рассказал в интервью телеканалу «Крым 24».

«На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник задачу эту со своих исполнителей ещё не снял», — сказал он.

Аксёнов отметил, что украинские власти используют любые методы для дестабилизации обстановки на полуострове и в России, целенаправленно сея панику. При этом он выразил полную уверенность в высоком профессионализме российских спецслужб, обеспечивающих его безопасность.

Также руководитель республики призвал граждан критически относиться к вбросам и фейковой информации, активно распространяемой киевским режимом.

В Крыму готовы принять Трампа, но есть одно условие
Ранее ФСБ РФ опубликовала кадры задержания подозреваемого в государственной измене и подготовке покушения на руководителя оборонного завода в Белгороде. Как сообщает спецслужба, мужчина действовал по поручению запрещённой проукраинской террористической организации. Для этого он выезжал в Брянскую область, где принял с беспилотника груз с оружием и взрывчаткой.

Александра Мышляева
