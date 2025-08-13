В Крыму готовы принять Трампа, но есть одно условие
Аксёнов выразил готовность принять Трампа в Крыму, если его пригласит Путин
Крым готов встретить на своей территории президента США Дональда Трампа, власти полуострова будут рады такому визиту. Но поездка американского лидера возможна только в том случае, если его пригласит президент РФ Владимир Путин, заявил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
«По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего президента», — заметил Аксёнов.
Ранее глава Белого дома неожиданно для всех заявил, что в пятницу поедет в Россию. В действительности, он немного поспешил. Трамп встречается в Путиным 15 августа на Аляске. Главной темой переговоров двух лидеров станет поиск путей урегулирования украинского конфликта. А потом, судя по заявленриям Белого дома, Трамп может приехать и в Россию.