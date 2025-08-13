В Крыму готовы принять Трампа, но есть одно условие

Крым готов встретить на своей территории президента США Дональда Трампа, власти полуострова будут рады такому визиту. Но поездка американского лидера возможна только в том случае, если его пригласит президент РФ Владимир Путин, заявил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.