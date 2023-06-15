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15 июня, 20:27

Сальдо сообщил о совершённом на него покушении киевским режимом

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о покушении на него, совершённом Киевом 9 июня. Соответствующее заявление появилось в его телеграм-канале.

Владимир Сальдо рассказал о совершённом на него покушении киевским режимом. Видео © t.me / Владимир Сальдо

"В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого "руководителя" Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области", — говорится в записи.

Однако пострадали лишь мирные жители, также были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке.

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Напомним, об ударе ВСУ по пунктам временного размещения людей, в которых находились эвакуированные из зон затопления после разрушения Каховской ГЭС, Сальдо сообщил утром 10 июня. Удары наносились британскими ракетами Storm Shadow.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Владимир Сальдо

Артур Лапсаков
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