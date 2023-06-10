Женщина погибла при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области

Украинские военные обстреляли пункты временного размещения людей, в которых находились эвакуированные из зон затопления после разрушения Каховской ГЭС. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, погибла женщина.

Предположительно, по зданию на Арабатской стрелке около пяти утра ударили британскими ракетами Storm Shadow.

Горящее здание в Херсонской области. Видео © t.me / Владимир Сальдо