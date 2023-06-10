Женщина погибла при обстреле пункта эвакуации в Херсонской области
Сальдо: ВСУ ударили по пункту эвакуации в Херсонской области, погибла женщина
Разрушенное здание в Херсонской области. Обложка © t.me / Владимир Сальдо
Украинские военные обстреляли пункты временного размещения людей, в которых находились эвакуированные из зон затопления после разрушения Каховской ГЭС. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, погибла женщина.
Предположительно, по зданию на Арабатской стрелке около пяти утра ударили британскими ракетами Storm Shadow.
Горящее здание в Херсонской области. Видео © t.me / Владимир Сальдо
Кроме того, ночью был обстрелян посёлок Железный Порт, в результате чего разрушено здание отеля "Позитив".
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась после ударов со стороны ВСУ, после этого уровень воды поднялся в 35 населённых пунктах Херсонской области. По последним данным, погибло восемь человек, более двадцати пострадало. С затопленных территорий эвакуировали более 5,8 тысячи человек, среди них 62 маломобильных и 243 ребёнка. Правительство России создало специальную комиссию по ликвидации последствий наводнения.