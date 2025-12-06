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Опубликовано 5 декабря 2025, 21:34

Кадыров пообещал ВСУ жёсткий ответ в течение недели за удар по Грозному

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал жёсткий ответ на украинскую атаку по высотке «Грозный-Сити». Соответствующая запись была опубликована в его телеграм-канале.

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жёсткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам. Наши атаки будут направлены на военные террористические объекты укронацистов. Ждите!» — написал Кадыров.

Кадыров заметил, что провокация ВСУ была лишена тактического смысла. Однако он добавил, что подобными ударами и взрывами чеченский народ не испугать.

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Ранее в «Ахмате» описали мрачное будущее Украины после Зеленского. По мнению бойца, сами украинцы уже осознают безнадёжность ситуации, но не способны изменить положение из-за массовой гибели мужского населения на фронте.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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