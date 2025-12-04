Расчёт системы «Ланцет» 2-й артиллерийской бригады ликвидировал пикап с украинскими бойцами в тыловом районе противника недалеко от Стародубовки. Об этом сообщили в Telegram-канале 3-й общевойсковой армии ВС России.

Наши бойцы дроном «Ланцет» уничтожил пикап с живой силой ВСУ в Стародубовке. Видео © Telegram / 3-я ударная

Операторы беспилотных систем заметили автомобиль ВСУ с помощью разведывательных дронов, работая в глубине вражеской территории. После передачи координат целевого объекта расчёту ударной системы «Ланцет» по машине был нанесён точный удар. Пикап с находившейся внутри живой силой противника был полностью уничтожен, буквально превратившись в пепел.

Ранее сообщалось, что операторы беспилотных систем 6-й казачьей бригады вели круглосуточные удары по позициям противника в Северске, помогая продвижению штурмовых групп и нарушая логистику ВСУ. Расчёты дронов находились на постоянном дежурстве и продолжали продвигаться по городу, отсекая маршруты снабжения украинских подразделений и осложняя доставку техники и личного состава.