Операторы беспилотных систем 6-й казачьей бригады круглосуточно наносят удары по позициям противника в Северске в ДНР, расчищая путь штурмовым группам и нарушая логистику ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале 3-й общевойсковой армии ВС России.

Наши бойцы уничтожили вражеское укрытие боевиков и БТР «Страйкер» в Северске. Видео © Telegram / 3-я ударная

Расчёты дронов 6-й казачьей бригады, находящиеся на непрерывном боевом дежурстве, продолжают продвигаться по Северску, поддерживая наступающие подразделения. Их работа позволяет отсекать пути снабжения украинских формирований и затруднять доставку техники и личного состава. В результате серии прицельных ударов было уничтожено укрытие, где находились боевики ВСУ, а также ликвидированы роботизированная платформа и бронированный БТР «Страйкер», которые пытались прорваться с оборудованием и подкреплением.

Ранее сообщалось, что под Алексеевкой в Сумской области была сорвана попытка контратаки украинских подразделений. Бойцы 225-го штурмового полка ВСУ задействовали спецроту, однако в ходе стрелкового боя вся группа была уничтожена.