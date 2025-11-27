Россия и США
27 ноября, 14:18

Путин: Подразделения ВС РФ установили контроль над 1700 зданиями в Северске

Обложка © Life.ru

Российские военные продолжают активные наступательные действия в городе Северск. Как сообщил президент России Владимир Путин, на данный момент под контроль ВС РФ перешло уже 1700 зданий из примерно 8000 в городе.

«Если посмотреть на карту — там [за Красноармейском— Прим. Life.ru.] дальше Комсомольск. А севернее — Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижения идет дальше», — заявил он.

Бои в Северске носят ожесточённый характер. Российские подразделения подошли к городу с востока, юга и севера, где ведутся активные боестолкновения. Одновременно продвижение отмечается и в районе Комсомольска.

Путин: Российские войска проломили оборону ВСУ и подошли к Гуляйполю

Ранее Владимир Путин объявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. По его словам, ситуация развивается аналогично тому, как до этого складывалась вокруг Купянска.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
