Путин: Подразделения ВС РФ установили контроль над 1700 зданиями в Северске
Обложка © Life.ru
Российские военные продолжают активные наступательные действия в городе Северск. Как сообщил президент России Владимир Путин, на данный момент под контроль ВС РФ перешло уже 1700 зданий из примерно 8000 в городе.
«Если посмотреть на карту — там [за Красноармейском— Прим. Life.ru.] дальше Комсомольск. А севернее — Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижения идет дальше», — заявил он.
Бои в Северске носят ожесточённый характер. Российские подразделения подошли к городу с востока, юга и севера, где ведутся активные боестолкновения. Одновременно продвижение отмечается и в районе Комсомольска.
Ранее Владимир Путин объявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова. По его словам, ситуация развивается аналогично тому, как до этого складывалась вокруг Купянска.
