Путин объявил о полном окружении Красноармейска и Димитрова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска полностью окружили Красноармейск (Покровск) и Димитров. По его словам, ситуация развивается аналогично тому, как ранее складывалось вокруг Купянска.

«Красноармейски и Димитров полностью окружены, так же, как в своё время и Купянск. 70% территории Красноармейска находится в ВС РФ», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Бишкек.

Кроме того, глава государства заявил, что темпы действий Армии России в зоне СВО увеличиваются заметно. В ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию он подчеркнул, что положительная динамика наблюдается по всем направлениям.