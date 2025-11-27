Путин: Россия совершила революцию в сфере беспилотников
Россия добилась прорыва в области беспилотной техники и намерена развивать эту отрасль совместно с союзниками. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.
«Разумеется, мы очень многое сделали. Я полагаю, это революция для нас в области беспилотной техники и БПЛА. Всем этим мы готовы делиться с нашими партнёрами», — подчеркнул президент.
По словам Путина, российские разработки в сфере дронов активно применяются и совершенствуются, что делает направление одним из наиболее быстрорастущих в оборонном секторе.
Ранее Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году наша страна заняла лидирующие позиции в области технологий беспилотных систем. А в течение предстоящих десяти лет в России планируют открыть около 48 специализированных центров производства дронов.
