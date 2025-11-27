Прутики против БПЛА: Машина-ёжик с антидроновой защитой замечена в зоне СВО

Российские военные на Краснолиманском направлении применяют простое, но эффективное средство защиты от дронов — автомобили, оснащённые металлическими «веничками». Как рассказали Life.ru в Народном фронте, такие доработанные авто служат в составе 31-го мотострелкового полка имени «Башкортостан».

Российские военные в зоне СВО используют особое средство против БПЛА. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

«Это полностью доработанное транспортное средство, так называемая машина «переднего края». Можно сказать, машина из «Безумного Макса», поскольку здесь у нас установлены средства борьбы с БПЛА. Эти маленькие венички из металлических прутиков должны остановить FPV-дроны, спасти экипаж, который будет управлять данным транспортным средством», — рассказали военнослужащие.

Чтобы обеспечить оперативную эвакуацию при обнаружении беспилотника, верхнюю часть кузова срезали. По словам представителей Народного фронта, подобные изобретения, появившиеся на передовой, не уступают штатным конструкциям и эффективно спасают жизни военнослужащих.

Ранее Life.ru показывал видео, на котором российский танк-монстр во время штурма выдержал удары 60 украинских беспилотников. Т-72 имеет многослойную защиту, которая вбирает в себя все модификации, разработанные в ходе спецоперации.