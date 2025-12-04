Подразделения беспилотных систем группировки войск «Днепр» российской армии уничтожили украинский ударный беспилотник самолетного типа «Дартс» методом воздушного тарана в Херсонской области. Министерство обороны России сообщило, что оператор российского дрона «Бумеранг-10» подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии обнаружил украинский беспилотник во время разведывательного полета над правым берегом Днепра.

Уничтожение вражеского дрона. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

После выявления цели было принято решение применить метод тарана для уничтожения украинского беспилотника. Результат оказался успешным: российский дрон нанес точные удары по левому крылу «Дартса», что привело к повреждению крыла и последующему падению и взрыву украинского аппарата.

Применение метода воздушного тарана стало эффективным способом борьбы с вражескими беспилотниками, демонстрирующим высокую точность и надежность российских беспилотных систем. Этот случай подчёркивает превосходство российских разработок в области беспилотных технологий и доказывает их эффективность в реальных боевых условиях.

Подобные действия направлены на обеспечение безопасности и предотвращение нанесения вреда личным составом и технике российских войск. Использование продвинутых технологий позволяет российским силам уверенно контролировать ситуацию и защищать территорию от потенциальных угроз.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении была уничтожена группа иностранных наёмников из состава 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В неё входили преимущественно граждане Чехии и Польши. Отмечалось, что ликвидация произошла в ходе заранее спланированной воздушной атаки, которую поддерживали артиллерия и тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк».