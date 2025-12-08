Путин в Индии
Регион
8 декабря, 20:55

Силы ПВО за шесть часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Силы противовоздушной обороны России вечером в понедельник, 8 декабря, отразили удар украинских беспилотников по регионам РФ. Всего в период с 17:00 до 23:00 мск расчёты ПВО ликвидировали 11 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Согласно данным военного ведомства, пять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области. Ещё по два БПЛА удалось перехватить над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.

В Тульской и Смоленской областях сообщили о ликвидации беспилотников
Также недавно Министерство обороны России отчиталось о массированном успехе сил противовоздушной обороны. В МО доложили, что за сутки было сбито 171 воздушное средство противника. Кроме того, 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены в ночь с 7 на 8 декабря. Над Брянской областью силы ПВО сбили 24 воздушных цели. Также значительное число беспилотников было уничтожено в небе над Саратовской областью (12 единиц) и над Ростовской областью (11 единиц). Ещё девять летательных аппаратов сбиты над Волгоградской областью. По два беспилотника сбили над Курской, Ленинградской, Тульской областями и Московским регионом. Ещё по одному дрону уничтожено над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Виталий Приходько
