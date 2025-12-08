Силы ПВО за шесть часов уничтожили 11 беспилотников ВСУ над регионами России

Также недавно Министерство обороны России отчиталось о массированном успехе сил противовоздушной обороны. В МО доложили, что за сутки было сбито 171 воздушное средство противника. Кроме того, 67 беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены в ночь с 7 на 8 декабря. Над Брянской областью силы ПВО сбили 24 воздушных цели. Также значительное число беспилотников было уничтожено в небе над Саратовской областью (12 единиц) и над Ростовской областью (11 единиц). Ещё девять летательных аппаратов сбиты над Волгоградской областью. По два беспилотника сбили над Курской, Ленинградской, Тульской областями и Московским регионом. Ещё по одному дрону уничтожено над Калужской, Орловской и Смоленской областями.