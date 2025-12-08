ПВО сбила 67 украинских дронов за ночь над российскими регионами

В ночном небе над территорией России силами противовоздушной обороны была отражена масштабная атака беспилотников. Как сообщило Министерство обороны РФ, в общей сложности уничтожено 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Над Брянской областью силы ПВО сбили 24 воздушных цели. Также значительное число беспилотников было уничтожено в небе над Саратовской областью (12 единиц) и над Ростовской областью (11 единиц). Ещё девять летательных аппаратов сбиты над Волгоградской областью.

По два беспилотника сбили над Курской, Ленинградской, Тульской областями и Московским регионом. Ещё по одному дрону уничтожено над Калужской, Орловской и Смоленской областями.

А в ночь на 7 декабря средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атаки отражались над семью регионами страны. Наибольшее количество дронов сбили над Саратовской областью – 42.